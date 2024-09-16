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В Сербии назвали поддержку конфликта с РФ условием отказа от вступления в ЕС

В Сербии назвали поддержку конфликта с РФ условием отказа от вступления в ЕС

Global Look Press/Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency Если вступление в Евросоюз потребует поддержку конфликта с Россией, Сербия откажется от присоединения к блоку, заявил вице-премьер страны Александр Вулин в интервью изданию "Вечерние новости".

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