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Гальтье об ЛЧ: «Надеемся, что это год «ПСЖ». Этот престижный трофей так сложно выиграть»

Кристоф Гальтье высказался об амбициях «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Завтра парижане, уже вышедшие в 1/8 финала, сыграют с «Ювентусом», лишившимся шансов на плей-офф.

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