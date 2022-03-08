RT Russia

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Аналитик Оленченко отреагировал на слова Зеленского о возможном признании Крыма, ЛНР и ДНР

Аналитик Оленченко отреагировал на слова Зеленского о возможном признании Крыма, ЛНР и ДНР

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Зеленского о готовности обсуждать и искать компромисс в вопросе возможности признания Крыма и республик Донбасса.

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