Аналитик Оленченко отреагировал на слова Зеленского о возможном признании Крыма, ЛНР и ДНР

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Зеленского о готовности обсуждать и искать компромисс в вопросе возможности признания Крыма и республик Донбасса.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Зеленского о готовности обсуждать и искать компромисс в вопросе возможности признания Крыма и республик Донбасса.
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