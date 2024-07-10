Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%

Согласно поправкам, повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих пороговГосдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц со ставками от 13% до 22%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии