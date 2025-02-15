Филат: «Прокуратура – не игрушка»

Бывший премьер-министр Республики Молдова Влад Филат, участвуя в программе «Главное», прокомментировал мнения о том, что Майя Санду хочет отставки Вероники Драгалин с поста главы Антикоррупционной прокуратуры.
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