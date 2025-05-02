Eduard

Давайте небудим сравнивать пенсии в НОРВЕГИИ Финляндии или Литве и Эстонии с Россией.Снасала цены сравните.Невозможно в Норвегии жить полусая меньше,это Истина! А главное:"Прсему Литва и Бстни много лет находясь в ЕС получают по сути копейкия ворбще молчу про первые годы нахождения в ээээЕС,это былр 200 евро когда фины в среднем полсали 2000 еаро.Интересная такая Европейская солпдарность.Сейчас гденто 1000 евро,но опять не 2500!