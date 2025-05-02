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Царьград

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А на пенсию простых людей пожить не хотите? Признания артистов породили волну гнева

А на пенсию простых людей пожить не хотите? Признания артистов породили волну гнева

Известные российские артисты рассказали, сколько получают от государства в качестве пенсии и на что тратят эти деньги.

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Комментарии
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Eduard
Все так живут!
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13 час.
Eduard
Давайте небудим сравнивать пенсии в НОРВЕГИИ Финляндии или Литве и Эстонии с Россией.Снасала цены сравните.Невозможно в Норвегии жить полусая меньше,это Истина! А главное:&quot;Прсему Литва и Бстни много лет находясь в ЕС получают по сути копейкия ворбще молчу про первые годы нахождения в ээээЕС,это былр 200 евро когда фины в среднем полсали 2000 еаро.Интересная такая Европейская солпдарность.Сейчас гденто 1000 евро,но опять не 2500!
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13 час.
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