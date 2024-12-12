Мосбиржа ограничит торги бумагами квазииностранных компаний

Московская биржа с 2025 года промаркирует ценные бумаги компаний, не успевших перерегистрироваться в Россию компаний как «доступные для покупок только квалифицированным инвесторам», пишет РБК со ссылкой на представителя торговой площадки.
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