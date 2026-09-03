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Аргументы и Факты

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В Австралии шестилетний мальчик умер от цинги

В Австралии шестилетний мальчик умер от цинги

В австралийском городе Брисбен скончался шестилетний ребёнок. Причиной его гибели стал критический дефицит витамина C, который, по заключению коронера, с высокой вероятностью спровоцировал остановку сердца.

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