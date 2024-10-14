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Нефть по $350? Если Иран заблокирует Ормузский пролив

Нефть по $350? Если Иран заблокирует Ормузский пролив Разговоры о возможном нарушении движения по самому важному в мире маршруту транспортировки нефти — Ормузскому проливу — возобновились на фоне ожиданий дальнейшего развития событий в противостоянии Израиля и Ирана По мнению аналитиков, иранская блокада или попытка такой блокады узкого пролива между Оманом и Ираном, соединяющего Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем, может легко поднять нефть выше 100 долларов за баррель и отправить цены к историческим максимумам, даже преодолеть критическую отметку в $350 за баррель.

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