Нефть по $350? Если Иран заблокирует Ормузский пролив Разговоры о возможном нарушении движения по самому важному в мире маршруту транспортировки нефти — Ормузскому проливу — возобновились на фоне ожиданий дальнейшего развития событий в противостоянии Израиля и Ирана По мнению аналитиков, иранская блокада или попытка такой блокады узкого пролива между Оманом и Ираном, соединяющего Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем, может легко поднять нефть выше 100 долларов за баррель и отправить цены к историческим максимумам, даже преодолеть критическую отметку в $350 за баррель.