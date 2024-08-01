Трамп раскритиковал власти США за условия обмена заключенными с Россией

МОСКВА, 1 августа, ФедералПресс. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал Вашингтон по итогам масштабного обмена заключенными с Россией и предположил, что американские власти заплатили Москве «наличными».
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