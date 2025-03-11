«Кипит от злости»: принц Уильям призвал Маркл уважать память его матери

Принц Уильям считает, что Меган Маркл оскверняет память его матери попытками скопировать ее стиль. Соответствующей информацией поделилось издание RadarOnline со ссылкой на близкие к королевской семье источники.
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