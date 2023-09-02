Военное обозрение

3 530 подписчиков

ЗРК «Бук-М3» в Спецоперации

ЗРК «Бук-М3» в Спецоперации

Самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М3" на позиции, май 2022 г. В зоне проведения специальной операции по защите Донбасса российская армия развернула развитую эшелонированную систему противовоздушной обороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх