Эксперт объяснил причины недооценки возможностей дронов-камикадзе в начале СВО

В начале специальной военной операции была серьезная недооценка возможностей дронов-камикадзе как с нашей стороны, так и со стороны Запада, который стоит за Украиной, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Юрий Лямин.
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