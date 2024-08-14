Работающим пенсионерам рассказали, как может вырасти их пенсия

Стало известно, какую прибавку работающий пенсионер может получить дважды в год Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий смогут получить дважды в год прибавку к выплатам в размере до 2 тыс.
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