Центральный рынок сдал чужой павильон в субаренду и проиграл суд

Фото: «Вердикт" Читайте также: Более 38 тысяч «умных» электросчётчиков установили в Тамбовской области На неделю перекроют одну из улиц в центре Тамбова В Тамбовской области официально вводят заправку по госномерам ТЦР обязали освободить торговый объект, вернуть его предпринимателю и выплатить долг с пенями.