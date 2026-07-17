Центральный рынок сдал чужой павильон в субаренду и проиграл суд

Фото: «Вердикт" Читайте также: Более 38 тысяч «умных» электросчётчиков установили в Тамбовской области На неделю перекроют одну из улиц в центре Тамбова В Тамбовской области официально вводят заправку по госномерам ТЦР обязали освободить торговый объект, вернуть его предпринимателю и выплатить долг с пенями.
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