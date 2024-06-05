Две женщины написали название украинской разведки на памятнике у Кремля. Их могли обмануть телефонные мошенники

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Андрей
сначала продебилят деньги,а потом хотят их вернуть продажей Родины. Кого жалеть?
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