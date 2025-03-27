Ученые смогли разгадать парадокс путешествий во времени

Законам физики они не противоречат, но современный уровень технологического развития человечества не позволяет их осуществить Ученые из университета Квинсленда, используя математическое моделирование, доказали теоретическую возможность путешествий во времени без возникновения парадоксов.
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