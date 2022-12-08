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ФСБ показало видео задержания украинских шпионов в Севастополе

ФСБ показало видео задержания украинских шпионов в Севастополе

В Крыму удалось установить и задержать местных жителей, которые передавали информацию СБУ.Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили гражданина, который, проживая в Севастополе, с 2016 года сотрудничал с украинскими спецслужбами.

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