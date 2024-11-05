Ким Ё Чжон: нарушение паритета сил на полуострове приведет к войне

Ким Ё Чжон, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что нарушение баланса сил на Корейском полуострове и в ближайших регионах может привести к военному конфликту.
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