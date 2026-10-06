Песков прокомментировал слова Трампа по эпидситуации в Иркутской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Всегда хорошо, когда предлагается взаимная помощь. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков слова американского лидера Дональда Трампа по эпидситуации в Иркутской области.
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