Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Я прихожу, а у них намаз»: строители-иноземцы захватили квартиры в новостройках, пока их хозяева платят ипотеки

«Я прихожу, а у них намаз»: строители-иноземцы захватили квартиры в новостройках, пока их хозяева платят ипотеки

Фото: соцсети После раздачи жилищных сертификатов новым россиянам, казалось бы, эту страну уже ничем не удивить.

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