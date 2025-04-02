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Царьград

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Кубанские миллиардеры в списке Forbes: "падение" Галицкого и "взлёт" Шишкарёва

Кубанские миллиардеры в списке Forbes: "падение" Галицкого и "взлёт" Шишкарёва

Четыре предпринимателя из Краснодарского края вошли в список богатейших людей мира.Четыре предпринимателя из Краснодарского края вошли в список богатейших людей мира по версии Forbes 2025 года, совокупно владея состоянием в 10,4 млрд долларов.

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