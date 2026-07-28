Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тверская область на пьедестале: итоги Первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ

Тверская область на пьедестале: итоги Первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ

Спортсмены из Тверской области завоевали пять медалей на Первенстве Европы по гребле в Сегеде. В венгерском городе Сегед завершилось Первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 и до 24 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии