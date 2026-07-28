Тверская область на пьедестале: итоги Первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ

Спортсмены из Тверской области завоевали пять медалей на Первенстве Европы по гребле в Сегеде. В венгерском городе Сегед завершилось Первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 и до 24 лет.