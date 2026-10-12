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Иркутск Сегодня

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Смертельное угощение: ветеринар из Шелехова предупредил об опасности «человеческой» еды для питомцев

Ветеринары ежедневно сталкиваются с трагедиями, которые можно было бы предотвратить. По словам ведущего врача-диагноста Ветеринарного диагностического центра в Шелехове Дмитрия Савчука, большинство обращений связаны не с инфекциями или случайными травмами, а с элементарным незнанием владельцами правил кормления.

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