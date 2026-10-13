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Ветеринар Шеляков объяснил, что причины конфликтов кошек и собак связаны с различиями в языке тела

Ветеринар Шеляков объяснил, что причины конфликтов кошек и собак связаны с различиями в языке тела

Межвидовые конфликты между кошками и собаками возникают из-за различий в языке тела и непонимания сигналов друг друга.

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