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  • Сергей О
    Радуется наверное вместе со своими кумирами а для нас тут рожи корчит комедиант долбаныйАктер Светлаков с...
  • Ирина Галивец
    Может еще и мнение своё изменил? Он же был ярый противник СВО…Актер Светлаков с...
  • Ирина
    А он вернулся?Попиарился....Актер Светлаков с...

Актер Светлаков сообщил о баррикадах в коридоре и спасении из атакованного «Крокуса», назвав вечер 22 марта адом

Актер Светлаков сообщил о баррикадах в коридоре и спасении из атакованного «Крокуса», назвав вечер 22 марта адом

Актер Светлаков сообщил о баррикадах и спасении из атакованного «Крокуса» Больше новостей в сюжете: Теракт в «Крокусе» Известный юморист в трагический день 22 марта 2024 года оказался в эпицентре событий в Красногорске.

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Комментарии
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И
Ирина
А он вернулся?Попиарился....
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7 час.
ИГ
Ирина Галивец
Может еще и мнение своё изменил? Он же был ярый противник СВО…
Ответить
4 час.
СО
Сергей О
Радуется наверное вместе со своими кумирами а для нас тут рожи корчит комедиант долбаный
Ответить
3 час.

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