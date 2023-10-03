Шпионскую драму о медиках «Лихорадка» покажет «Россия»

Премьерный телепоказ сериала «Лихорадка» стартует 9 октября 2023 года на канале «Россия». Главные роли в многосерийной шпионской драме режиссера Александра Касаткина исполнили Любовь Константинова, Евгений Воловенко-Масаи, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Никита Кологривый, Павел Харланчук, Анна Глаубэ, Артур Ваха, Вадим Андреев, Юрий Нифонтов и другие.
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