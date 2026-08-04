Любители спорта из Восточного Дегунина в парках САО подготовятся к фестивалю бега

До главного спортивного события этого лета — Большого фестиваля бега — рукой подать. Уже 23 августа Москва превратится в масштабную беговую площадку, и у жителей нашего района есть отличная возможность подготовиться к забегу на профессиональном уровне, не тратясь на абонементы в фитнес-клубы.