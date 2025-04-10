Шоколатье Беляева: в поддельном шоколаде есть пальмовое масло

Шоколадом может называться только продукт, получаемый из какао-продуктов и сахара, в состав которого входит не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.