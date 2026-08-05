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Крымская газета

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В Крыму ввели ограничения на использование генераторов: где нельзя ставить и когда запрещено включать

В Крыму ввели ограничения на использование генераторов: где нельзя ставить и когда запрещено включать

В Крыму действует строгое правило, касающееся времени работы генераторов: использование оборудования в бытовых целях категорически запрещено в ночное время с 22:00 до 6:00, исключение делается только для случаев жизненной необходимости – например, для обеспечения работы медицинского оборудования, такого как кислородные концентраторы.

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