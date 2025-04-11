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В столичных школах учеников старших классов опрашивают на предмет отношения к мигрантам. Школьников хотят заставить любить мигрантов

В столичных школах учеников старших классов опрашивают на предмет отношения к мигрантам. Школьников хотят заставить любить мигрантов

Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте, уважаемые читатели. На фоне колоссального всплеска преступности среди мигрантов - власти опять хотят заставить русских любить миллионы приехавших в Россию жителей Средней Азии.

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Комментарии
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Александр Батт
Есть всего две национальности: хороший человек и плохой человек.
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4 час.
вд
валерий двойнишников
А, еще есть мигрант, который в 90-х убивал, насиловал и грабил у себя в аулах, русский народ!!!
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4 час.
Олег Поляков
Вам, холопы, Великиц царь Пу, что сказал? Вы страна многонациональная, поэтому бегом кланятся Великой Орде!!! Жизни черножопых тоже имеют значения!!!!
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2 час.
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