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Энрике о 1-м трофее во главе «ПСЖ»: «Постараемся выиграть еще. Я не бываю доволен на 100%»

Энрике о 1-м трофее во главе «ПСЖ»: «Постараемся выиграть еще. Я не бываю доволен на 100%»

Парижане выиграли Суперкубок Франции, победив «Тулузу» (2:0). «Выигрывать трофеи всегда сложно. К таким матчам важно готовиться немного иначе, чем к остальным, быть максимально эффективными.

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