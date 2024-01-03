Энрике о 1-м трофее во главе «ПСЖ»: «Постараемся выиграть еще. Я не бываю доволен на 100%»

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Парижане выиграли Суперкубок Франции, победив «Тулузу» (2:0). «Выигрывать трофеи всегда сложно. К таким матчам важно готовиться немного иначе, чем к остальным, быть максимально эффективными.