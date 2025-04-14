Шторм в Приморье: отменены авиарейсы, 4,5 тысячи человек без света

В Приморье из-за неблагоприятных погодных условий отменены авиарейсы и вертолётные рейсы. Циклон принёс сильные дожди и ветер, оставив без света 4,5 тысячи жителей Хасанского округа и затопив участок трассы Лазо – Заповедный.
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