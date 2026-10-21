Гибридный внедорожник Denza B8 В Казахстане официально стартовали продажи Denza B8, который стал первой моделью премиального суббренда концерна BYD на местном рынке.
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