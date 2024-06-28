Группа компаний "М.Видео-Эльдорадо" начала продажи смартфона Redmi 13 со стильным дизайном и расширенными функциями

В России стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Redmi 13. Это устройство позиционируется как представитель линейки начального уровня, сочетающий в себе стильный дизайн и расширенный функционал по очень доступной цене.
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