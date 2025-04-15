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ВСУ нанесли массовый удар дронами-камикадзе по жилым домам в Курске. Над городом прозвучали десятки взрывов

ВСУ нанесли массовый удар дронами-камикадзе по жилым домам в Курске. Над городом прозвучали десятки взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дронами-камикадзе по Курску. Атака длилась больше часа. В результате жертвой налета стала 85-летняя женщина.

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Комментарии
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Астон Мартин
и что вот так беззубо смотреть на это все безобразие ???🤔
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15 час.
Валентина Литвяк
Зубы у России вырвали ее чиновники МО во главе с шойгу. Руководство на всех местах безнаказанно  ворует как в последний день. Азиаты забили Россию от Москвы до Камчатки. Не понятно, за что массово  гибнут наши военные и население, Оружие сверхмощное, якобы есть, но оно не применяется. Обещание ударить по центрам решения не исполняется. Тогда вопрос: для кого Президент строит и возводит, мосты. заводы, пароходы, Кого или чего ждут наши власти, по тихому сокращая коренное население страны.
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14 час.
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