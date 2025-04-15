ВСУ нанесли массовый удар дронами-камикадзе по жилым домам в Курске. Над городом прозвучали десятки взрывов

Валентина Литвяк

Зубы у России вырвали ее чиновники МО во главе с шойгу. Руководство на всех местах безнаказанно ворует как в последний день. Азиаты забили Россию от Москвы до Камчатки. Не понятно, за что массово гибнут наши военные и население, Оружие сверхмощное, якобы есть, но оно не применяется. Обещание ударить по центрам решения не исполняется. Тогда вопрос: для кого Президент строит и возводит, мосты. заводы, пароходы, Кого или чего ждут наши власти, по тихому сокращая коренное население страны.