В Перми владельцу японского кафе грозит штраф за намеки на интимные услуги в рекламе

ПЕРМЬ, 12 сентября, ФедералПресс. Пермские антимонопольщики признали рекламу кафе KuniOki ненадлежащей, так как она нарушала нормы рекламного законодательства, искажала смысл информации и вводила потребителей в заблуждение.
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