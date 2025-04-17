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Университет Сан-Паулу открывает новые горизонты в борьбе с меланомой

Исследователи из Центра исследований окислительных процессов в биомедицине (Redoxoma) при Университете Сан-Паулу (USP) совершили важный прорыв в изучении воздействия окислительных соединений на клетки меланомы.

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