Как кейсы в CS 2 меняют рынок скинов и открывают новые возможности для игроков Юлия СоколоваCounter-Strike 2 продолжает традиции легендарной CS:GO, но с новым визуальным стилем, улучшенным движком и, конечно же, с хорошо знакомой системой кейсов.