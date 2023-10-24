Уставшая от скандалов Арбенина поддержала участников СВО

В многосерийном скандальном "сериале" с участием Дианы Арбениной, похоже, поставлена точка. Любимая миллионами россиян певица и поэтесса определилась со своей политической позицией, устав от постоянной критики патриотично настроенных граждан.
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