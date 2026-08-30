Женщина за рулем Nissan сбила восемь овец на трассе в Алтайском крае

Водитель сбила сразу восемь овец на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе Барнаул — Павловск неподалеку от села Ребриха.
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