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Мировое обозрение

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Военнослужащие ЦВО осваивают БМПТ «Терминатор»

Военнослужащие ЦВО осваивают БМПТ «Терминатор»

БМПТ «Терминатор» одного из подразделений ЦВО на полигоне (с) Кадр из видео Минобороны России  Военнослужащие подразделений Центрального военного округа российской армии осваивают боевые машины поддержки танков «Терминатор» на полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

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