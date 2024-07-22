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«Нет никаких моральных принципов»: Ходорковскому грозит проверка по статье УК о финансировании терроризма

«Нет никаких моральных принципов»: Ходорковскому грозит проверка по статье УК о финансировании терроризма

Михаилу Ходорковскому* грозит проверка по статье УК РФ о финансировании терроризма. Как выяснил RT, от имени его организации «Открытая Россия»** спонсировались YouTube-блогеры, поддерживающие «премьер-министра» террористической организации «Чеченская республика Ичкерия»*** Ахмеда Закаева***.

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лтвяк
. Отношения к повышению зарплат и пенсий эти лукавые действия не имеют.Светские многосерийные развлечения,  опротивели со своими судами, следствиями и в итоге освобождения преступников заслуживающим смертную казнь,  якобы под их честное слово, больше так не делать
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