Белоусов поздравил бойцов ВС РФ, освобождавших Верхнекаменское в ДНР

Министр направил им телеграмму Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады «Лисичанской» имени Матвея Ивановича Платова, которая выполняет задачи на одном из самых ответственных участков специальной военной операции и в результате действий которой был освобожден населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства.