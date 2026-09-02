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Царьград

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Иран наносит ответный удар: базы США в руинах, будущее неясно

Иран наносит ответный удар: базы США в руинах, будущее неясно

США нанес удар по Ирану, и тут же последовал ответный удар по военным базам США,Удары США по иранским пусковым установкам на острове Ларак вызвали жёсткую реакцию Тегерана.

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Владимир Моргунов

Иран не жалится мировому сообществу, а показывает ему как надо бороться с лютым и сильным врагом, как надо быть единым в этой смертельной схватке с мировым чудовищем и как надо ПОБЕЖДАТЬ ЕГО ??? УЧИТЕСЬ, ГЕНЕРАЛЫ МО РФ !!!