Иран наносит ответный удар: базы США в руинах, будущее неясно

США нанес удар по Ирану, и тут же последовал ответный удар по военным базам США,Удары США по иранским пусковым установкам на острове Ларак вызвали жёсткую реакцию Тегерана.
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Иран не жалится мировому сообществу, а показывает ему как надо бороться с лютым и сильным врагом, как надо быть единым в этой смертельной схватке с мировым чудовищем и как надо ПОБЕЖДАТЬ ЕГО ??? УЧИТЕСЬ, ГЕНЕРАЛЫ МО РФ !!!