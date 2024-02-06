Темные тайны «Битвы экстрасенсов»: раскрытие скандального фильма Бориса Соболева Елена ГалицкаяТрехсерийный документальный фильм «Идущие к черту» от российского журналиста Бориса Соболева взорвал общественность, раскрывая темные стороны популярного шоу «Битва экстрасенсов».
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