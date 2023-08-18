Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Давид Белявский: «Сейчас нет никакой надежды, что мы выступим в Париже следующим летом»

– Как относитесь к тем, кто меняет гражданство? – Это их дело. Кто-то захотел – уехал, кто-то нет. Я бы так не сделал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх