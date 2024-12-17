Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 415 подписчиков

Школа жизни: как мигрантский фактор влияет на образовательную систему России

Школа жизни: как мигрантский фактор влияет на образовательную систему России

Обострившаяся на фоне проведения СВО на Украине и западных экономических санкций миграционная проблематика с многочисленными этническими анклавами в российских городах рискует стать той, что может раскачать ситуацию изнутри нашей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх