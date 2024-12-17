Школа жизни: как мигрантский фактор влияет на образовательную систему России

Обострившаяся на фоне проведения СВО на Украине и западных экономических санкций миграционная проблематика с многочисленными этническими анклавами в российских городах рискует стать той, что может раскачать ситуацию изнутри нашей страны.
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