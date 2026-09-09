"Он первый начал". Гастрокритик Илья Трапезник прокомментировал драку с ресторатором Антоном Пинским

Гастрокритик Илья Трапезник извинился за драку с Антоном Пинским. В своём телеграм-канале он опубликовал "официальное коммюнике" о произошедшем конфликте в ресторане Vаниль.
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