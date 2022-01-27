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Константин Сонин: угроза войны с Украиной, падение рубля, что произошло в Казахстане, ЦБ против крипто-валют.

Константин Сонин: угроза войны с Украиной, падение рубля, что произошло в Казахстане, ЦБ против крипто-валют.

Удалось ли Кремлю продавить свой сценарий урегулирования ситуации на Донбассе? Может ли еще вспыхнуть конфликт на границах России и Украины? Экономические последствия эскалации отношений между двумя странами? На какие сферы могут обрушиться новые антироссийские санкции? Как они отразятся на простых гражданах нашей страны? Что произошло в Казахстане? Почему российские войска так быстро ушли оттуда? Почему ЦБ хочет запретить обращение криптовалют в России? На эти вопросы отвечает гость видео-подкаста «Включите звук» — экономист Константин Сонин.

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