Константин Сонин: угроза войны с Украиной, падение рубля, что произошло в Казахстане, ЦБ против крипто-валют.

Удалось ли Кремлю продавить свой сценарий урегулирования ситуации на Донбассе? Может ли еще вспыхнуть конфликт на границах России и Украины? Экономические последствия эскалации отношений между двумя странами? На какие сферы могут обрушиться новые антироссийские санкции? Как они отразятся на простых гражданах нашей страны? Что произошло в Казахстане? Почему российские войска так быстро ушли оттуда? Почему ЦБ хочет запретить обращение криптовалют в России? На эти вопросы отвечает гость видео-подкаста «Включите звук» — экономист Константин Сонин.